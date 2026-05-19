В Подмосковье провели более 2 тыс рейдов на ж/д станциях

Более 2 тыс профилактических рейдов и дежурств провели на железнодорожных станциях Московской области с начала 2026 года. Ежедневные проверки помогают снижать число нарушений и предотвращать несчастные случаи, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала года в регионе ежедневно проходит свыше 30 профилактических рейдов. В них участвуют сотрудники администраций городских и муниципальных округов, волонтеры, представители народной дружины, транспортной полиции и административно-пассажирской инспекции. Специалисты пресекают нарушения правил поведения на железной дороге и проводят разъяснительные беседы с пассажирами.

«В Подмосковье продолжают проводить комплекс мероприятий по снижению числа смертельных случаев на железной дороге. Один из самых эффективных методов — профилактические рейды на станциях, благодаря которым удается предотвращать нарушения правил безопасности. Особое внимание специалисты уделяют зацеперам. Так, в прошлом году во время рейдов были сняты с поездов около 10 человек», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В регионе также ремонтируют и строят пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к путям, устанавливают камеры фиксации нарушений и проводят открытые уроки в школах и детских садах.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не выходить за ограничительную линию и переходить пути только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал, убедившись в отсутствии поезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.