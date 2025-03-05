В Подмосковье проведен ремонт светофоров в 11 округах

В городской черте отремонтировали светофоры на ул. Октябрьской Революции в Коломне, Олимпийском проспекте в Мытищах, Октябрьском переулке в Щелкове, Кременковском шоссе в Протвине, ул. Загорской в Дмитрове и ул. Павшинской в Красногорске. В малых населенных пунктах также провели ремонт светофоров: на ул. Лебеденко в рабочем поселке Тучково Рузского округа, на ул. Советской в поселке городского типа Нахабино г. о. Красногорск и на 77-м км Старосимферопольского шоссе в Чехове.

Также отремонтировали неисправные вызывные кнопки пешеходных светофороов на ул. 1-й Волкооламской в Дедовске, проспекте Ленина в Подольске и на дороге в деревне Житнево г. о. Домодедово. В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты Мосавтодора особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.