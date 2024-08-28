сегодня в 16:19

В Подмосковье прошла акция по повышению безопасности дорожного движения

В Московской области в преддверии Дня знаний провели акцию по повышению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

Тверской филиал Государственной компании «Автодор» совместно с Госавтоинспекцией напомнили водителям на трассе М-11 «Нева» о правилах поведения на дороге.

Автомобилистам раздали листовки, которые содержат информацию о важности соблюдения ПДД на скоростной дороге, правилах перевозки несовершеннолетних, действиях при поломке автомобиля, запрете остановки на магистрали, а также расположении ближайших зон отдыха и АЗС.

Водителей призвали быть внимательными, беречь себя и не рисковать здоровьем и жизнями других участников дорожного движения. Соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.