В Подмосковье прошел патриотический автопробег в честь 80-летия Великой Победы

Патриотический автопробег «Наследники Победы в строю! Навстречу 80-летию Великой Победы» прошел в Подмосковье. Стартовала серия мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Организатором автопробега выступил Совет ветеранов администрации губернатора Подмосковья и аппарата Мособлдумы.

К патриотической акции присоединились мотоциклисты отделений клуба «Ночные волки» из Дмитрова, Талдома, Истры и Красногорска. Старт был дан у Дома правительства Московской области.

«В следующем году вся страна будет праздновать важную дату — 80-летие Великой Победы. В честь этого проходит много торжественных памятных мероприятий разных форматов», — сказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.

Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Она подчеркнула, что участники автопробега поделились на 2 колонны и посетили «Парк Победы» и «Рубеж Славы» в Истре, Мемориал 9-й Гвардейской дивизии «Рубеж обороны Москвы» в Красногорске, мемориальный комплекс «Героям-Панфиловцам в Волоколамске и памятник „Юным Героям-Партизанам“ в Волоколамске.

Министр отметила, что на всех остановках прошел торжественный митинг и возложение цветов в память о подвиге советских солдат. Швелидзе поблагодарила участников за активную жизненную позицию, а также любовь к Родине и Подмосковью.

Председатель Совета ветеранов администрации губернатора региона и аппарата Мособлдумы Виталий Павличенко рассказал, что в акции приняли участие 4 поколения наследников Победы. Все, вне зависимости от возраста, обязаны знать и чтить историю нашей страны и предков.

Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Патриотический автопробег стал стартом серии мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. В организации мероприятия помогали активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.