В Подмосковье прошел автопробег «Дорогами Победы»

Маршрут автопробега пройдет через все города воинской славы Московской области: Наро-Фоминск, Можайск , Волоколамск и Дмитров.

Участниками стали 16 пилотов с инвалидностью, управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на креслах-колясках из разных городских округов Подмосковья.

Среди участников были ветераны СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены общественных организаций Подмосковья, сотрудники депутатского корпуса.

Такое мероприятие проходит в Подмосковье уже второй раз. В прошлом году его участниками стали 12 человек. Они посетили мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» и музей-заповедник «Бородинское поле».

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

Кроме того, губернатор Подмосковья отметил, что в регионе осознают важность сохранения культуры и истории, а также донесения ее до каждого жителя страны.