В Подмосковье пройдет конкурс рисунков «Новый дорожный знак глазами детей»
Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» предлагает мальчишкам и девчонкам России разработать «Новый дорожный знак», отобразив его в своих творческих работах. Конкурс приурочен ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, сообщает пресс-служба фонда.
Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий через художественно-эстетические навыки и способности детей, приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах.
Задачи конкурса:
- активизация деятельности образовательных учреждений по воспитанию у обучающихся норм и правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах,
- повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах;
- привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;
- развитие творческих способностей детей.
Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства»
К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Подробная информация об организации и условиях проведения Конкурса описана в положении и размещена на сайтах фонда: http://new.fond-edykina.ru/index.php, сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru/index.php.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.