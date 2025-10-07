В Подмосковье пройдет конкурс рисунков «Новый дорожный знак глазами детей»

сегодня в 14:47

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» предлагает мальчишкам и девчонкам России разработать «Новый дорожный знак», отобразив его в своих творческих работах. Конкурс приурочен ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий через художественно-эстетические навыки и способности детей, приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах.

Задачи конкурса:

активизация деятельности образовательных учреждений по воспитанию у обучающихся норм и правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах,

повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах;

привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие творческих способностей детей.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства»

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Подробная информация об организации и условиях проведения Конкурса описана в положении и размещена на сайтах фонда: http://new.fond-edykina.ru/index.php, сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru/index.php.

