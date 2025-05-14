В Подмосковье продолжают развивать электрозарядную инфраструктуру

Московская область продолжает активно развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей и внедрять экологичные решения в энергетике. В 2025 году в 15 округах региона появятся 20 медленных электрозарядных станций «Мособлэнерго». Среди таких муниципалитетов: Домодедово, Коломна, Серебряные Пруды, Долгопрудный, Химки, Клин, Мытищи, Пушкинский, Одинцовский, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Раменский, Сергиево-Посадский, Черноголовка, Щелково. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В настоящий момент проходит конкурс на закупку оборудования: заявки от поставщиков принимаются до 11:00 16 мая, а уже к 23 мая будет определен подрядчик. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

«Сегодня в Подмосковье функционирует около 800 ЭЗС, и их число продолжает расти. Это важная часть нашей стратегии по переходу на экологичный транспорт и снижению углеродного следа», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.