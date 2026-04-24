В Подмосковье продолжают модернизацию трассы М-2 «Крым»

Дорожные службы продолжают обновление федеральной трассы М-2 «Крым» в границах Подмосковья, где уже отремонтированы участки покрытия и открыт мост через Оку. Работы направлены на повышение безопасности и развитие автотуризма, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Росавтодор модернизирует федеральную трассу М-2 «Крым», проходящую через Московскую, Тульскую, Орловскую, Курскую и Белгородскую области. В Подмосковье дорога соединяет популярные туристические точки — Подольск, Чехов, Серпухов.

В 2025 году дорожники обновили верхний слой покрытия на участках с 22-го по 34-й км в районе Щербинки и Подольска. В 2026 году работы продолжаются на отрезках с 34-го по 49-й и с 101-го по 104-й км. Специалисты отфрезеровали изношенное покрытие и уложили новый асфальтобетон по технологии объемно-функционального проектирования, что повышает устойчивость к деформациям и колееобразованию.

В городском округе Чехов завершается ремонт путепровода на 62-м км трассы. В прошлом году там заменили балки пролетного строения, деформационные швы, уложили новое покрытие и обновили барьерное ограждение. Сейчас работы ведутся в подмостовом пространстве.

В конце 2025 года открыли движение по капитально отремонтированному мосту через Оку на 102-м км трассы. Старое сооружение 1960-х годов демонтировали, усилили опоры и фундамент, смонтировали новое пролетное строение весом около 3 тыс. тонн. Ширину проезжей части увеличили с 12 до 15 метров, количество полос — с двух до трех. Потоки транспорта разделены по направлениям в область и в Москву, что повысило пропускную способность и безопасность.

Трасса обеспечивает доступ к ряду знаковых объектов, включая церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, музей-заповедник Антона Чехова в Мелихове, Святой источник в Талеже, Приокско-Террасный заповедник и монастыри Серпухова. Модернизация дороги способствует развитию внутреннего и событийного туризма, а также экономики южных округов Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.