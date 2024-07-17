В Подмосковье ведется работа по закупке новых автобусов. В вопросах общественного транспорта видны улучшения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«„Мострансавто“ буквально вчера большое мероприятие проводили по основным управлениям улучшения работы. Мы видим динамику, мы видим улучшения», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства области и главами округов.

На автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье» совершили свыше 551 тыс. поездок. С 1 июня в области курсируют 60 автобусов большого класса с QR-кодом, ведущим на страницу туристического портала «Путеводитель по Подмосковью».

Региональный перевозчик «Мострансавто» обслуживает около 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов на территории Московской области. Каждый день на линию выходят более 4,7 тыс. автобусов.