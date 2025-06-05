В Подмосковье продолжается ямочный ремонт во дворах

С приходом весны в 50 муниципалитетах Подмосковья коммунальные службы приступили к ямочному ремонту во дворах большими картами — более 25 кв. м. Сейчас программа уже завершена на 35% — заменено порядка 194 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«В связи с частыми перепадами температуры на протяжении всей зимы асфальт активнее подвергался трещинам и разрушениям. Ожидаем увеличение числа ям и выбоин. Ремонт «большими картами» в этом случае покажет наиболее высокую эффективность. В этом году планируем обновить более 545 тыс. кв. м покрытия вблизи многоквартирных домов», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В лидерах по выполнению плана:

Балашиха — 28,5 тыс. кв. м.;

Электросталь — 24,3 тыс. кв. м.;

Павлово-Посадский — 11,4 тыс. кв. м.;

Рузский — 9,7 тыс. кв. м.;

Можайский — 7,5 тыс. кв. м.

Всего в 2025 году планируется обновить 545 тыс. кв. м. асфальтового покрытия дворовых территорий. Мероприятия позволят обеспечить безопасность жителей во дворах.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.