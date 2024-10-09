В Подмосковье приступили к возведению путепровода в Сабурово

В рамках строительства дублера Пятницкого шоссе дорожники приступили к возведению путепровода через дорогу из д. Сабурово. В настоящее время ведется устройство свайных оснований под опоры путепровода и переустройство инженерных коммуникаций, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Окончание работ по строительству нового направления Пятницкого шоссе намечено на 3 квартал 2026 года. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется за счет регионального бюджета. Реализация этого крупного проекта позволит улучшить дорожную ситуацию на Пятницком шоссе, сэкономить до 30 минут в пути и обеспечить транспортную доступность жителей близлежащих населенных пунктов в Химках и Красногорском округах.

Новое направление, или дублер Пятницкого шоссе пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность дублера составит свыше 5,2 км, а движение будет осуществляться по 4 полосам.

Проектом учтены все существующие примыкания, обеспечивающие транспортной доступностью прилегающие жилые застройки, в том числе к коттеджным поселкам «Юрловские Холмы», «Фантазия» и др. На примыкании новой дороги к выезду из Юрлова возведут кольцевую развязку, также построят путепроводы через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также мост через р. Синичку и разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности на всем протяжении дороги строители обустроят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Сейчас двухполосное Пятницкое шоссе не справляется с возросшим потоком транспорта, водители ежедневно теряют 1,5-2 часа в дорожных заторах. Кроме этого, дорога проходит через многочисленные населенные пункты и для реконструкции действующего участка шоссе потребуется значительное изъятие земельных участков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.