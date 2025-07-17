Эксперт объяснил, когда можно и нельзя загорать на собственной даче

Даже солнечные ванны могут привести к штрафу. Чтобы избежать проблем, важно соблюдать одно правило. Председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин предупредил: спокойно загорать могут позволить себе лишь те, чей участок огорожен забором, сообщает «Царьград».

Если у вас дача имеет забор, чтобы увидеть, что там происходит за забором, — это надо очень постараться. То есть, по сути, нарушить границы частной жизни и подглядывать. Поэтому, если человека не видно, он может там делать что угодно, — сказал Крохин.

На частной территории действует режим собственности, и проникнуть туда без разрешения владельца нельзя — даже полиции без судебного решения. Исключение — только преступление или угроза жизни.

Если же забора нет, правила меняются. Открытый участок и вызывающее поведение, включая обнажённое тело, могут спровоцировать жалобы соседей. В таком случае возможен штраф за мелкое хулиганство или даже арест.

Крохин отметил, что человек должен понимать, что может шокировать окружающих. Раздеться и выйти во двор — это уже вызов обществу. Это явное административное нарушение.

Эксперт добавил, что оценка таких ситуаций аналогична случаям с балконами: важно, насколько человек скрыт от посторонних глаз.

В итоге, загорать на даче не запрещено, но если участок не огорожен, стоит быть осторожнее, чтобы не нарушить закон.