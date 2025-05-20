В Подмосковье приступили к бетонированию стоек опор моста через р Синичку

В г. о. Красногорске продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе. Завершить работы планируется в 3 квартале 2026 года. Сейчас строители приступили к бетонированию стоек опор моста через р. Синичку, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно продолжается монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода в д. Сабурово. Общая масса металлоконструкций составит 1,1 тыс. тонн. Параллельно ведется устройство асфальта на разворотной петле, переустройство инженерных коммуникаций и строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное», — рассказали в ведомстве.

Дублер строится для улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе и обеспечения транспортной доступности жителей близлежащих населенных пунктов. Проезд будет бесплатным, так как строительство осуществляется полностью за счет регионального бюджета. Дорога позволит водителям сэкономить 20-30 минут в пути. Также снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе, в целом улучшится транспортная ситуация в городских округах Красногорск и Химки.

Участок строительства новой дороги пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Общая протяженность дублера составит свыше 5,2 км, движение будет осуществляться по 4 полосам.

В рамках проекта предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки на примыкании к выезду из Юрлова, путепроводов через дорогу из д. Сабурово и в районе СНТ «Гея», а также моста через р. Синичку и разворотной петли при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.