В Подмосковье применяются новые решения по обеспечению безопасности на дорогах

С 2023 года в Подмосковье применяются новые решения по обеспечению безопасности. На сегодня в регионе обустроены 87 «умных» пешеходных переходов, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Еще у нас 104 перехода с проекционной подсветкой. Смысл работы этих пешеходных переходов — дополнительная безопасность. Когда „умный“ пешеходный переход видит подходящего пешехода, загораются сигнальные фонари на знаках и подсветка над переходом», — отметил Гержик на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Что касается проекционного перехода, он проецирует разметку для обеспечения видимости в любую погоду. В дальнейшем власти будут наблюдать за эксплуатацией таких переходов, чтобы предложить самые оптимальные решения, заключил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.