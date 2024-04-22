В Подмосковье прекратят незаконные работы и проезд транспорта вблизи реки Чавра

Ранее инспекторы эконадзора провели контрольное мероприятие, в ходе которого был зафиксирован факт незаконного обращения с отходами, которое может создавать риски загрязнения реки Чавра.

«При осмотре территории были обнаружены навалы отходов от ремонта и разборки автомобилей, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В непосредственной близости от реки складированы утильные автошины, резино-тканевые и пластиковые элементы от автомобилей, утратившие свои потребительские свойства и качества, разобранные узлы и агрегаты автотранспортной техники, со следами подтеков отработанных масел. Выявлены также следы розлива масел и дизельного топлива».

Непосредственных организаторов свалки на месте не оказалось, но имеются все признаки того, что на земельном участке организована автостоянка и ведется ремонт автотехники. В объявленном предостережении Минэкологии потребовало усилить муниципальный земельный контроль и исключить саму возможность проезда и стоянки автомобилей в береговой полосе Чавры.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.