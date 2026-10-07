В Подмосковье построят 28 тротуаров к школам и детским садам

Мосавтодор в 2026 году построит 28 тротуаров к образовательным учреждениям в 19 округах Московской области. Их общая протяженность превысит 20 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы на региональных дорогах проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Уже готовы 24 тротуара общей протяженностью около 16 км.

«Новые пешеходные дорожки позволят разделить транспортные и пешеходные потоки и сделать ежедневный путь детей и родителей до образовательных учреждений комфортнее и безопаснее», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В деревне Головачево округа Луховицы тротуар построили на улице Мира. Он ведет к Краснопоймовской средней общеобразовательной школе имени академика Кашина В. И. и детскому саду. В Королеве новый участок на Болшевском шоссе сделал безопаснее путь к гимназии, техникуму имени С. П. Королева, школе и детскому саду.

В Раменском округе работы выполнили в деревне Юрово возле школы-интерната. В Солнечногорске тротуар появился на Пятницком шоссе на подходе к деревне Новая, где находятся школа «Лесные озера» и детский сад. В селе Шугарово округа Ступино построили тротуар к средней общеобразовательной школе.

В Минтрансе отметили, что работы прежде всего направлены на безопасность юных участников дорожного движения. Всего по программе в 2026 году в Подмосковье появится более 120 тротуаров общей протяженностью около 80 км.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.