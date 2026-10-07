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Приставал к девочкам: неадекват разгуливал на детской площадке в Красногорске

Неадекватного мужчину в наркотическом опьянении заметили на одной из детских площадок в городском округе Красногорск, сообщает паблик «Впойме» в соцсети Threads*.

Инцидент произошел накануне днем в ЖК «Спасский мост». На опубликованных кадрах видно, как мужчина в одном кроссовке разгуливает по детской площадке и неадекватно себя ведет.

По словам очевидца, неадекват приставал к маленьким девочкам 7-8 лет, «предлагал им что-то на своем непонятном языке».

«Я вызвала скорую и полицию. Мужчина сказал, что он сидел в тюрьме 5 лет», — рассказала женщина.

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