Рвота, головная боль: Решетова рассказала о самочувствии при 2-й беременности

Модель, бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Анастасия Решетова, которая сейчас ждет второго ребенка, поделилась с подписчиками, как ей далась беременность в первом триместре.

«Я вспомнила, что у меня есть такие видео и решила поделиться реалиями первого триместра. Тогда самая жесть только начиналась», — отметила модель.

По ее словам, каждый день у были тошнота, рвота, головная боль. Она буквально заставляла вставать себя с кровати, так как был очень сильный токсикоз.

«И самое интересное, что ни привычные лимоны, ни „Боржоми“, не могли остановить это! Я не знаю, как я умудрялась еще давать прямые эфиры, но первую часть дня я частенько проводила в кровати», — добавила Решетова.

Как подчеркнула модель, ей обещали, что состояние будет лучше к 13 или 20 неделе, но все только усугубилось.

«Я вхожу в число тех женщин, которым, к сожалению, в этом плане не повезло. Реакцию организм дает сильную», — пожаловалась модель.

Подписчики посочувствовали Решетовой, рассказали, как переживали токсикозные беременности, поделились собственными лайфхаками.

«Терпения и сил Вам, пусть дальше будет легче», — поддержала одна из подписчиц.

Недавно СМИ писали, что новым женихом Решетовой стал 30-летний Валерий Цвек из Донецка. В соцсетях его представляют богатым бизнесменом и нефтяным магнатом, но за эффектной легендой обнаружились истории об альфонсе, судимость и лишь небольшая доля в компании.

Ранее Решетова около пяти лет встречалась с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). У них родился сын.

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