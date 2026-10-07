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Средняя высотность новостроек в Северном Тушине выросла вдвое за квартал

Недвижимость

Фото - © Медиасток.рф

Северное Тушино возглавило рейтинг районов Старой Москвы по росту средней этажности новостроек в третьем квартале 2026 года. Показатель достиг 18 этажей — вдвое больше, чем кварталом ранее, сообщает «РБК Недвижимость».

Аналитики платформы bnMAP.pro объяснили лидерство Северного Тушина уходом из продажи одного из корпусов с меньшей этажностью.

В Косино-Ухтомском средняя высотность выросла на 83,3%, до 16,5 этажа. Третье место занял Гагаринский район: показатель увеличился на 34,1%, до 15,2 этажа. В обоих районах рост связан с выходом в продажу более высоких корпусов.

Четвертым стал район Проспект Вернадского, где средняя этажность выросла на 24,9%, до 54,3 этажа. Пятерку замкнуло Строгино с приростом на 19,7%, до 16,3 этажа.

Во втором квартале 2026 года тройку лидеров по росту средней этажности новостроек в Старой Москве составили Коптево (+54,2%), Новогиреево (+51,9%) и Тверской (+44,4%).

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