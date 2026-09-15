В Подмосковье построили 12 линий освещения вдоль региональных дорог

Дорожные службы Подмосковья построили 12 линий наружного освещения общей протяженностью около 22 км в девяти округах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы Подмосковья завершили строительство 12 новых линий наружного освещения на региональных дорогах. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Подольске, Домодедове, Дмитровском, Одинцовском, Сергиево-Посадском округах, Лыткарине, Истре, Серпухове и Чехове.

«Увеличили объем строительства линий освещения — и уже построили порядка 22 км освещения в девяти округах. Здесь завершили установку опор и закладных деталей, а также монтаж светильников и кронштейнов. Включить освещение планируется до конца 2026 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили в Истре, Одинцовском округе и Чехове. Самый протяженный участок — 3,6 км — обустроили возле поселка Горбольницы № 45 в Одинцовском округе. Новые линии также построили на улице Полевой в деревне Буняково Домодедова, Лыткаринском шоссе у Волкушинского карьера, участке от деревни Писково до деревни Обушково в Истре, между остановкой «Новое Коледино» и Южным обходом Подольска, а также на подъезде к поселку дома отдыха «Авангард» в Серпухове.

До конца года в регионе планируют построить 38 км нового освещения. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в МАХ.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.