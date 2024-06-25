В Подмосковье появилась функция быстрого прохода к поездам для льготников

В Подмосковье с 22 июня для федеральных льготников появилась функция быстрого прохода к поездам. Льготникам больше не нужно оформлять разовый льготный билет в кассе МТППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Теперь федеральным льготникам достаточно раз в год обратиться в билетную кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом просто прикладывать ее к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Подмосковья. Главное — соблюдать правила и валидировать карту на входе и на выходе, иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться в билетную кассу.

Если на остановочном пункте нет валидирующих устройств, то, как и раньше, для проезда оформляется разовый льготный билет в билетной кассе или БПА.

В число федеральных льготников входят люди с ограниченными возможностями, ветераны боевых действий, труженики тыла и другие категории.

Услуга оформляется: для льготных категорий граждан Москвы и Московской области; для федеральных льготников; социальную карту необходимо прикладывать к турникету или валидатору на вход и выход.; активируется один раз в год в пригородной кассе; оформляется на социальные карты москвича (СКМ) и социальные карты жителя московской области (СКМО); оформляется на станциях с турникетами и/или валидаторами; для проезда в зоне МЦД либо на всех направлениях в зависимости от льготы; действует во всех поездах, кроме экспрессов.

При выезде за пределы Московской области (в другую область) — закрыть поездку в пригородной кассе не получится. Услуга будет приостановлена. Возобновить услугу можно обратившись в билетную кассу на станции с турникетами и/или валидаторами, находящуюся в зоне действия «Быстрого прохода».

Если не приложить социальную карту с записанной услугой «Быстрый проход» к турникету/валидатору на станции отправления на «вход», то при проверке билетов в поезде или при проходе через турникеты на станции назначения, пассажир с такой социальной картой будет считаться безбилетным. При оформлении билета у кассира-контролёра в поезде будет взыскан сбор в размере 100 рублей, а в билетном автомате или кассе на выход на станции назначения размер сбора составит 200 рублей.

Маршрут, указываемый в чеке при оформлении услуги «Быстрый проход», является техническим, проезд доступен по всей зоне действия услуги (в зависимости от категории льготы). Для проезда за пределами зоны действия услуги пассажиру необходимо оформить отдельный разовый льготный билет в пригородной кассе или билетном автомате.

Приостановление и возобновление действия услуги «Быстрый проход» для федеральных льготников если условия валидации не были соблюдены — услуга будет приостановлена.

На валидаторе, инфотерминале, турникете или в билетном автомате отобразиться статус социальной карты «Услуга приостановлена».

Для проезда с приостановленной услугой «Быстрый проход» необходимо каждый раз при совершении поездки в билетном автомате или кассе оформить разовый льготный билет, предъявив социальную карту. Для входа/выхода на/со станцию/станции этот билет вместе с социальной картой необходимо каждый раз предъявить контролёру турникетного комплекса.

Или сразу после обнаружения приостановки услуги обратиться в билетную кассу для возобновления действия «Быстрого прохода».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.