В Подмосковье подготовили речной транспорт к навигации

Речной транспорт в Подмосковье готовят к запуску на маршрутах в Коломне, Серпухове и Лыткарине. В Лыткарине навигация начнется 25 апреля, остальные направления откроются с 1 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В регионе продолжается ежегодная подготовка судов к работе в навигационный период. Специалисты проверяют техническое состояние теплоходов, приводят в порядок причалы и подходы к ним, а также проводят инструктажи для экипажей по технике безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

«Ежегодно для обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей Подмосковья проводится подготовка речного транспорта. В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Во время подготовки проводится диагностика и настройка двигателей, проверка корпуса на наличие дефектов и его ремонт, дефектация и восстановление гребных винтов. Также обновляют программное обеспечение систем контроля движения и видеонаблюдения. На завершающем этапе суда очищают и окрашивают.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.