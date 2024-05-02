В Подмосковье подготовили более 380 подъездных дорог к знаковым местам

Дорожные службы Подмосковья подготовили больше 380 центральных и подъездных дорог во всех городских округах к местам притяжения жителей региона в православные праздники и на День Победы, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Подготовили 382 подъездные дороги к 268 местам притяжения жителей и гостей региона в майские праздники. На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения. Всего в работах на муниципальной и региональной сети были задействованы 1 590 дорожных рабочих и более 900 единиц спецтехники», — сказал заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На муниципальных и региональных дорогах отремонтировали около 2 тысяч ям, помыли 588 км дорожного полотна и 68 км ограждений, очистили больше 400 км тротуаров, помыли больше 860 и покрасили больше 740 автобусных павильонов, а также восстановили 74 км линейной разметки и разметку на 366 пешеходных переходах. Также очистили посадочные площадки, вымыли ограждения и дорожные знаки.

Наибольший объем работ выполнен в Истре — работы провели на 31 дороге, в том числе на улицах Клубной и Гагарина в Дедовске, улицах Урицкого, Ленина, Советской и Юбилейной в Истре. Среди лидеров — Раменский округ (26 дорог), Луховицы (22 дороги), Чехов (18 дорог), Люберцы (18 дорог).

Также работы провели на ул. Советской в г. Зарайске, которая ведет к памятнику Павшим воинам и вечному огню, на ул. Парковой в г. Щелкове — к Аллее памяти, на ул. Комсомольской в Подольске — к Скверу поколений, на ул. Маршала Жукова в Наро-Фоминске — к Молодежной площади и на других дорогах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.