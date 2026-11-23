В Подмосковье подали более 67 тыс заявлений на разрешения для такси

Жители Московской области с начала 2026 года более 67,7 тыс. раз воспользовались услугой получения или аннулирования разрешения на такси. Заявку можно подать через приложение «Добродел», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявления нужно войти в «Добродел» через подтвержденную учетную запись ЕСИА. Затем перейти в раздел «Услуги» — «Бизнесу» — «Бизнес» — «Лицензирование и разрешения» и выбрать услугу «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси». Далее необходимо заполнить электронную форму и прикрепить документы.

В форму встроен умный сервис: искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если файл прикреплен неверно, система показывает подсказку. Заявитель может сразу заменить документ.

Услуга доступна зарегистрированным в Московской области индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам и физическим лицам — самозанятым. Собственники или владельцы могут внести, изменить или исключить сведения о транспортном средстве, а перевозчики — получить или аннулировать разрешение, а также внести в него изменения. При первичном обращении необходимо внести транспортное средство в реестр легковых такси.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке. 18+

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.