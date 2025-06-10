В Подмосковье почти 4 тыс авто вывезли за нарушение правил парковки за неделю

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 980 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 90 автомобилей больше по сравнению с предыдущей неделей. Это на 90 автомобилей больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Ленинском (468 ТС), Красногорске (381 ТС), Мытищах (337 ТС), Люберцах (297ТС), Химках (272 ТС) — здесь чаще всего нарушают правила. Среди марок автомобилей: KIA (357 ТС), ВАЗ (323 ТС), Hyundai (295 ТС), Geely (226 ТС) и Volkswagen (209 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки. Оставляя машины на переходах, остановках или на проезде, вы препятствуете общественному транспорту и экстренным службам.

За парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 м перед ним), а также на автобусной остановке транспортное средство могут эвакуировать.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.