В Подмосковье пассажиры ЦППК оформили 65 тыс карт в 2025 году

Пассажиры ЦППК в 2025 году оформили 64,8 тыс. карт провожающего для бесплатного прохода на платформы. Почти треть обращений пришлась на лето, чаще всего услугой пользовались на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В течение 2025 года услугой «Карта провожающего» воспользовались 64,8 тыс. раз. Карта позволяет бесплатно пройти на станцию и выйти с платформы в течение 30 минут, чтобы встретить или проводить близких.

Почти треть всех оформлений пришлась на летний сезон. Наибольший спрос зафиксировали в июле и августе — по 7,4 тыс. раз в каждом месяце. Самыми востребованными направлениями стали Казанское, Горьковское и Ярославское.

С начала 2026 года пассажиры уже оформили почти 6,3 тыс. карт. Получить карту можно в кассах восьми вокзалов Москвы и на 166 пригородных станциях. Для оформления требуется залог 100 рублей, который возвращается при сдаче карты в кассу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.