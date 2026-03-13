В Подмосковье пассажиры совершили 8 млн поездок по «Тройке»

С начала 2026 года пассажиры Мострансавто оплатили проезд картой «Тройка» более 8 млн раз, что на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В будни по карте совершается свыше 110 тыс. поездок. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 8%, что свидетельствует о росте популярности безналичной оплаты в автобусах Подмосковья. В среднем по будням жители и гости региона совершают свыше 110 тыс. поездок по этой карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.