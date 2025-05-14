В Подмосковье пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в поездах 17 мая

17 мая для удобства участников Московского Весеннего велофестиваля и любительских велогонок во всех поездах МТППК будет разрешен бесплатный провоз велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковье со ссылкой на МТППК.

Для прохода через турникет пассажиру с велосипедом нужно будет оформить на станции отправления нулевую квитанцию для провоза велосипеда.

Таким образом Московско-Тверская ППК хочет поддержать развитие велодвижения — экологичного способа передвигаться по городу и развитие велосипедной культуры, а также продвижение активного образа жизни.

Велозаезд пройдет по Садовому кольцу с зонами старта и финиша на Зубовской, Большой Пироговкой улицах. Сбор участников начнется с 13:30 на Зубовской улице.

В остальные дни пассажиры также могут бесплатно провозить велосипед с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. Вне бесплатных часов на провоз велосипеда нужно оформить проездной документ на сумму 60 руб. за расстояние до 100 км, свыше 100 км — 120 руб. в билетной кассе или билетопечатающем автомате на станции отправления, а на участке Москва — Зеленоград-Крюково — Москва провоз велосипеда в любое время — бесплатно, но обязательно нужно оформить велобилет в билетной кассе или билетопечатающем автомате на станции отправления. Также билет на велосипед можно оформить за 10 дней до планируемой поездки в кассе или автомате на станции отправления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.