В Подмосковье пассажиропоток на речных маршрутах вырос на 15%

С начала запуска сезона водной навигации в Московской области свыше 5,7 тыс. пассажиров воспользовались речными маршрутами. На маршрут в Лыткарине пришлось более 3,7 тыс. пассажиров, в Серпухове — более 1,4 тысячи, а в Коломне — порядка 560 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«С первого мая в Московской области стартовал сезон регулярной речной навигации. За первый месяц работы ей воспользовалось более 5,7 тыс. пассажиров, что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года. Лидером по количеству пассажиров стал маршрут в Лыткарине — на нем проехало свыше 3,7 тыс. человек. Напомню, что речные маршруты будут работать до середины осени. Так, маршруты в Коломне и Серпухове завершат свою работу до 30 сентября, а в Лыткарине катер будет курсировать до 20 ноября», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Лыткарине от причала Лыткарино до д. Андреевское Ленинского округа следует катер «Стриж», который проходит 800 метров за 5 минут. Напомним, что в этом году для удобства жителей Лыткаринский причал перенесли на новое место — ближе к населенному пункту. Выбрана локация ниже стадиона «Полет».

В Коломне по маршруту от причала Бочманово до причала Притыка следует теплоход «Москва-108». Протяженность маршрута составляет 24 км, время в пути–1,5 часа. А в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады всего 4 км — на это расстояние тратится порядка 40 минут на теплоходе «Зуша».

Оплатить проезд на маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.