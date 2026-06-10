В Подмосковье пассажирам раздают воду на станциях и вокзалах

Пассажирам общественного транспорта в Подмосковье продолжают бесплатно раздавать питьевую воду в часы пик на остановках, авто- и железнодорожных станциях и вокзалах. Сегодня планируется раздать около 600 бутылок, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В акции участвуют специалисты «Мострансавто», а также сотрудники компаний ЦППК и МТППК. Раздача организована на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском и Ленинградском вокзалах, а также на подмосковных станциях Железнодорожная, Подольск и Раменское.

Мобильные пункты размещены так, чтобы не мешать входу и выходу пассажиров из транспорта и не создавать скоплений людей.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья можно узнать в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.