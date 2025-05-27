В Подмосковье пассажирам «Мострансавто» раздают питьевую воду
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Для повышения комфорта пассажиров «Мострансавто» раздают питьевую воду. Получить воду можно на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах, а также в автобусах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов.
Получить бутылку воды все желающие смогут до окончания жары.
Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона в жаркие дни особенно бережно относиться к своему здоровью. Носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей, пить много воды.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.
«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.