В Подмосковье оценили загруженность дорог в 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром в четверг, 8 октября, составляет 5 баллов. Основные затруднения наблюдаются в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 8 октября загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов, сообщили в региональном Минтрансе.

Движение в сторону Москвы затруднено на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Минтранс призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.