Приставы Подмосковья взыскали около 138 тыс руб за ущерб лесному фонду

Судебные приставы взыскали с жителя Московской области около 138 тыс. рублей за вред лесному фонду и более 5 тыс. рублей госпошлины. Мужчина самовольно занял лесной участок и не выполнил предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Житель Подмосковья незаконно занял 1 020 кв. м лесного фонда: огородил участок забором и возвел хозяйственные постройки. Земля относится к защитным лесам. После выявления административных правонарушений мужчина получил предписание, но не выполнил его и не освободил участок. Уполномоченный орган обратился в суд, который полностью удовлетворил иск.

В Главное управление ФССП России по Московской области поступили четыре исполнительных документа. По ним возбудили производства о взыскании около 138 тыс. рублей возмещения вреда и более 5 тыс. рублей госпошлины, а также об освобождении лесного участка и приведении границ собственного участка должника в соответствие со сведениями ЕГРН.

Приставы Красногорского районного отделения уведомили мужчину о производствах по взысканию возмещения и госпошлины и предупредили о принудительных мерах. Затем они арестовали деньги на банковских счетах, обратили взыскание на зарплату, запретили регистрационные действия с автомобилем и земельным участком и ограничили выезд из России. Также вынесли постановление о взыскании более 18 тыс. рублей исполнительского сбора.

Принудительные меры позволили взыскать госпошлину и около 138 тыс. рублей возмещения вреда лесному фонду. Ограничения по двум другим производствам сохраняются до полного исполнения решения суда — освобождения занятой земли и приведения границ собственного участка в соответствие с ЕГРН.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.