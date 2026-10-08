Подростки устроили массовую драку с пистолетами и мачете в Петербурге
Толпа подростком устроила массовую драку с использованием мачете и пистолетов на парковке ТРК «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Сначала они начали буянить внутри торгового комплекса. Тогда охрана вызвала полицию.
Пока полицейские ехали к ТРК, подростки вышли на улицу и начали драку. Разогнать молодежь решился только мужчина в кепке и с портфелем. После этого его примеру последовали другие прохожие.
Подростки успели убежать до приезда силовиков. Полиция приехала примерно через час после звонка охраны.
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