сегодня в 11:40

Подростки устроили массовую драку с пистолетами и мачете в Петербурге

Толпа подростком устроила массовую драку с использованием мачете и пистолетов на парковке ТРК «Сити Молл» в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка» .

Сначала они начали буянить внутри торгового комплекса. Тогда охрана вызвала полицию.

Пока полицейские ехали к ТРК, подростки вышли на улицу и начали драку. Разогнать молодежь решился только мужчина в кепке и с портфелем. После этого его примеру последовали другие прохожие.

Подростки успели убежать до приезда силовиков. Полиция приехала примерно через час после звонка охраны.

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