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В Подмосковье оценили загруженность дорог в 4 балла утром 6 октября

Загруженность дорог Московской области утром во вторник, 6 октября, составляет 4 балла. Основные затруднения отмечены на пяти шоссе в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 6 октября загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла. Основные затруднения в сторону Москвы зафиксированы на Ленинградском, Щелковском, Киевском, Минском и Рублево-Успенском шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть осторожными, строго соблюдать скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.