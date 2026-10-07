сегодня в 10:14

В Подмосковье оценили утреннюю загруженность дорог в 4 балла

Загруженность дорог Московской области утром в среду, 7 октября, составляет 4 балла. Основные затруднения отмечены в направлении Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 7 октября загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла, сообщили в региональном Минтрансе.

Основные затруднения в сторону Москвы зафиксированы на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Киевском и Пятницком шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.