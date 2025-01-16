В Подмосковье отремонтируют более 1,5 тыс км дорог в 2025 году

На 2025 год в Московской области запланирован значительный объем работ, и выделены средства для реализации этих проектов. Планируется ремонт 1476 дорог протяженностью свыше 1,5 тыс. км, рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Ремонт дорог — важная тема для жителей. Мы видим, как дороги становятся лучше с каждым годом. На 2025 год у нас запланирован значительный объем работ, и выделены средства для реализации этих проектов. Мы надеемся, что все запланированные задачи будут успешно выполнены в этом году», — сказал Гержик на выступлении во время заседания Мособлдумы.

Согласно его презентации, планируется отремонтировать 1476 дорог протяженностью свыше 1,5 тыс. км. Объем заложенных средств составляет 21,7 млрд руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.