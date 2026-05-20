В Подмосковье отремонтируют 90 дорог и 20 мостов к туробъектам

В 2026 году в Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 90 участков региональных дорог и свыше 20 мостов, ведущих к туристическим объектам. Работы охватят подъезды к музеям, храмам, усадьбам, паркам и пляжам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе сезона-2026 дорожники обновят около 340 км покрытия на 87 участках дорог, капитально отремонтируют 23 моста и четыре дороги к популярным местам притяжения. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что обновление инфраструктуры повышает комфорт ежедневных поездок жителей и улучшает доступ туристов к достопримечательностям региона.

Сейчас специалисты Мосавтодора уже заменили 6,3 км покрытия на трех региональных дорогах. В Мытищах отремонтирован участок Осташковского шоссе к музею Жостовской фабрики декоративной росписи и храму Покрова Пресвятой Богородицы. В Подольске обновили проспект Ленина, ведущий к краеведческому музею и музею-заповеднику «Подолье». В Рузском округе работы провели на подъезде к деревне Михайловское, где расположена церковь Михаила Архангела.

Капитальный ремонт идет на мосту через реку Осетрик в Зарайске и на Митяевском наплавном мосту в Коломне. Также в этом году приведут в порядок четыре дороги в Красногорске, Лосино-Петровском и Шатуре. Всего в 2026 году на региональной сети обновят более 150 участков дорог, капитально отремонтируют 30 мостов и 14 дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.