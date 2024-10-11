В Подмосковье отремонтировали семь самых протяженных дорог в 2024 году

«Самые протяженные отремонтированные участки расположены в семи городских округах Подмосковья. Длина каждого из них составляет более 10 км, а общая протяженность — более 83 км. Благодаря ремонту покрытия обеспечен комфортный проезд как в населенных пунктах, так и вне их: к домам, объектам транспортной инфраструктуры, местам притяжения, а также к другим федеральным и региональным трассам», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Лотошине дорожники провели работы по замене более 13 км старого полотна на участке дороги от остановки «Поворот на Немки» по направлению к д. Хилово. Ремонт дороги обеспечил жителям нескольких малых населенных пунктов комфортный подъезд к домам, к памятнику воинам 30 армии генерала Лелюшенко Танк Т-34-85 и мемориалу памяти Лотошинских партизан, а также к объектам социальной инфраструктуры Лотошино и Твери.

По результатам голосования жителей на портале Добродел ремонт провели в Шатуре на участке длиной 13,3 км от ул. Железнодорожной в г. Рошале до поворота на п. Черусти, новое покрытие также появилось на участке (12,8 км) от остановки «Шохово» до д. Ваулино в Можайском округе, а также на участке (10,8 км) от остановки «Лесная» до Дединовской переправы (правый берег) через р. Оку в Луховицах. Кроме этого, старое асфальтобетонное покрытие заменили на Обуховском шоссе в Солнечногорске (11,8 км), на участке (10 км) Старосимферопольского шоссе от д. Манушкино до поворота на аэродром Волосово в Чехове, а также на участке (11,3 км) между деревнями Дьяконово и Ширятино в Талдомском округе.

В ведомстве напомнили, что ремонт на региональной сети Подмосковья уже завершен. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали больше 230 участков региональных дорог общей протяженностью более 665 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.