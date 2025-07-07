Киберманьяк в США рассылал девушкам эротические дипфейки с ними и их родными

Киберманьяк из американского Огайо терроризировал женщин, отправляя эротические дипфейки с ними и их близкими. Он создавал контент формата «18+» с использованием программ для раздевания, сообщает Baza .

37-летнего Джеймса Стреллера задержали. Его обвиняют в киберпреследовании.

Мужчина делал и отправлял порнографические картинки, созданные искусственным интеллектом, не менее 10 женщинам, их родственникам и сотрудникам на работе. В дипфейках жертвы принимали участие в реалистичных интимных сценах, в том числе с близкими.

Киберманьяк готов был поставить преследование на паузу. Однако взамен просил жертв отправить ему настоящие интимные фото.

Ранее работница астраханского МВД Валентина К. обратилась в суд и попросила удалить из Сети видео, на котором женщина, похожая на нее, едет на велосипеде. В нем она рассказывает о «секретной миссии», согласно которой якобы должна обнаружить скопление нелегальных мигрантов.