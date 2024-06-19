В Подмосковье отремонтировали покрытие на 430 дорогах

С начала ремонтного сезона в Московской области завершили ремонт 430 дорог. Покрытие обновили на 67 участках региональных дорог, Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники полностью завершили ремонт на 430 муниципальных и региональных дорогах. Всего уложили порядка 500 км нового покрытия, в том числе и на 200 участках, которые сейчас в процессе ремонта. В работе используют асфальтобетонную смесь типа А16-Вн, которая отличается повышенной износоустойчивостью», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты Мосавтодора наибольший объем работ выполнили в Богородском, Воскресенске, Егорьевске, Мытищах, Можайском и Раменском округах.

В Мытищах более 10 км отремонтировали на центральной улице в п. Поведники и на участке Волковского шоссе от Осташковского шоссе до пересечения с ул. Мира, где ежедневно проезжают более 19 тысяч автомобилистов в Москву и близлежащие населенные пункты. Также покрытие обновили на 2 участках автомобильной дороги «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск» протяженностью 14,5 км в Можайске — от Минского шоссе до поворота на д. Храброво и от остановки «Шохово» до поворота на ул. Пролетарскую в д. Ваулино. А в Раменском для комфортного передвижения более 300 тысяч жителей округа заменили больше 13 км дорожного полотна на 8 участках региональных дорог, в городской черте работы выполнили на улицах Гагарина, Народной, Народное Имение и Электрификации.

На муниципальной сети ремонт покрытия завершили более чем на 360 дорогах, а наибольшее количество дорог отремонтировали в Серебряных Прудах, Богородском, Наро-Фоминском, Шаховской и Коломне.

В ведомстве напомнили, что в рамках ремонтного сезона отремонтируют покрытие более 1 тысячи муниципальных и региональных дорог.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.