В Подмосковье отремонтировали остановки в восьми округах

Специалисты Мосавтодора за прошлую неделю привели в порядок остановочные павильоны на региональных дорогах в восьми округах Подмосковья. Повреждения выявили во время планового обследования сети, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Остановки отремонтировали в Люберцах на улице Вертолетной, в Балашихе на улице Советской в микрорайоне Железнодорожный, в Долгопрудном на проспекте Пацаева, в Лобне на улице Ленина, в Егорьевске на улице Советской. В Подольске работы провели на Красногвардейском бульваре и улице Кирова.

Также три павильона восстановили в малых населенных пунктах: на улице Кооперативной в деревне Вялки Раменского округа и на дороге в деревне Боровково Богородского округа.

В министерстве отметили, что специалисты Мосавтодора регулярно обследуют дорожную сеть. При выявлении неисправных или поврежденных знаков, светофоров, остановок, ограждений и искусственных неровностей дорожники оперативно проводят ремонт, чтобы поддерживать инфраструктуру в нормативном состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.