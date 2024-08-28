Автобусные остановки отремонтировали на 12 дорогах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта специалистами были оперативно приняты меры по восстановлению остановок на ул. Дорожной в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа, ул. Центральной в с. Юрасово округа Воскресенска, ул. Центральной в деревне Покровское округа Истра, ул. Магистральной в Старой Купавне Богородского округа, ул. Чугунова в Раменском, ул. Заводской в р. п. Свердловский Лосино-Петровского округа и на Пятницком шоссе близ д. Полейжайки округа Солнечногорска. Также ремонт павильонов провели в Ленинском округе: на Зеленом шоссе в Горках Ленинских и ул. Газовиков в п. Развилка, а еще в округе Красногорск — на ул. Карбышева в черте окружного центра и на ул. 1-й Волоколамской в п. Нахабино.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют остановочным пунктам, дорожным знакам, ограждениям, линиям освещения и светофорам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.