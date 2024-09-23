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В Подмосковье отремонтировали около 7 тыс дефектов покрытия на дорогах за неделю

За прошедшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали более 6,9 тыс. дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах. На региональных дорогах специалисты Мосавтодора ликвидировали порядка 4,5 тысяч ям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольшее число дефектов отремонтировали на дорогах в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах.

На муниципальных дорогах отремонтировали более 2,3 тыс. дефектов покрытия. Больше всего ям за неделю устранили в Балашихе — более 470, Наро-Фоминском округе — около 160, Раменском округе — более 130, Богородском округе — 120, Серпухове — более 100.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года. В рамках летнего содержания дефекты покрытия ликвидируют с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.