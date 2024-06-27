В Подмосковье отремонтировали линии освещения на 6 дорогах

Работы провели на ул. Железнодорожной в Серебряных Прудах, ул. Антипова в Егорьевске, ул. Высоковольтной в Дмитрове, а также на Егорьевском шоссе в деревне Соболево Орехово-Зуевского округа, Старосимферопольском шоссе в деревне Родионовка г. о. Серпухов, ул. Центральной в селе Кривандино г. о. Шатура.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварии, дорожники особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность автомобилистов и пешеходов: линиям освещения, знакам, светофорам, ограждениям и искусственным неровностям. Для этого проводятся регулярные обследования региональных дорог.

Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.