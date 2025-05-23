В Подмосковье отремонтировали и модернизировали 19 светофоров

В Московской области продолжается модернизация и ремонт светофорных объектов для повышения безопасности и оптимизации движения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы провели на 19 участках региональных дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Чтобы поддерживать функциональность светофорных объектов, специалисты Мосавтодора ежегодно проверяют их исправность и проводят ремонтные работы. Всего в этом году планируют заменить старое оборудование и отремонтировать более 60 светофоров — ряд светофоров получит удаленное управление. Работы уже провели на 19 объектах в 15 городских и муниципальных округах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Например, работы провели на ул. Зелинского в г. Воскресенске и на пересечении Буденовского шоссе с ул. Дачной в д. Переделки Одинцовского округа.

В Егорьевске отремонтировали светофор на пересечении улиц Антипова и 1 Мая, а также на проспекте Ленина возле остановки 1-й микрорайон, имеющийся здесь пешеходный переход пользуется популярностью у местных жителей, использующих его для подхода к образовательным учреждениям, торговым центрам и зданию архива.

В г. о. Солнечногорске отремонтировали светофор на Пятницком шоссе в деревне Обухово, в Серпухове — на Бутурлинском шоссе у остановки «Развилка». В Орехово-Зуевском округе дорожники провели работы на Егорьевском шоссе в д. Соболево, в Черноголовке — у остановки «Поворот на Фряново», а в Клину — возле пешеходного перехода у центральной больницы.

До конца года планируется отремонтировать еще 45 светофорных объектов на региональной сети дорог. Также эксперты СМЭУ Мосавтодора (специализированное монтажно-эксплуатационное управление) устанавливают транспортные и пешеходные светофоры, табло вызова пешехода, дополнительные (поворотные и информационные) секции, заменяют аккумуляторные батареи на пешеходных светофорных объектах на солнечных батареях, устанавливают новые светильники, проекторы и прожекторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.