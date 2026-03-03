В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки в шести округах

Дорожные службы восстановили и отремонтировали поврежденные и выцветшие знаки на региональных трассах в шести округах Подмосковья в ходе зимнего содержания дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора провели работы в четырех городах: на улице Кустарной в Талдоме, улице Абрамова в Мытищах, улице Комсомольской в Подольске, а также на подъезде к остановке «Аргуновка» в Павловском Посаде.

Кроме того, знаки восстановили в деревне Папивино городского округа Клин и в деревне Алексеевка Наро-Фоминского округа.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках зимнего содержания региональные дороги регулярно обследуют. Дорожники ремонтируют элементы инфраструктуры, уделяя особое внимание знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и остановкам общественного транспорта.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.