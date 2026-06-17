В Подмосковье отремонтировали дорожные ограждения в 9 округах

Дорожные службы за неделю восстановили тросовые, перильные и барьерные ограждения на десяти региональных дорогах в девяти округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора провели работы на центральных улицах пяти городов: улице Гагарина в Жуковском, улице Советской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, улице Ильича в Ногинске, улице Батарейной в Лобне и улице Московской во Фрязине. Ремонт выполнили для повышения безопасности движения транспорта и пешеходов.

Ограждения также восстановили в Раменском округе — на улице Луговой в деревне Осеченки и улице Гагарина в деревне Кузнецово. Работы прошли на 35-м км Волоколамского шоссе в муниципальном округе Истра, на 56-м км Каширского шоссе в городском округе Домодедово и на улице Восточной в поселке городского типа Тучково Рузского округа.

В ведомстве пояснили, что тросовые ограждения устанавливают по оси дороги для разделения транспортных потоков. Барьерные конструкции размещают вдоль проезжей части, чтобы снизить риск съезда автомобиля с дороги и разграничить многополосные участки. Пешеходные ограждения монтируют там, где возможен выход людей на проезжую часть.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.