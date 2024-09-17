В Подмосковье отремонтировали 25 дорог к спортивным учреждениям

«Ежегодно при формировании программы ремонта большое внимание уделяют подъездным дорогам к местам социального притяжения — к образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, а также к туристическим местам Подмосковья. Сейчас завершаются работы по нанесению разметки и укреплению обочин — в рамках нацпроекта комфортный проезд к спортивным объектам обеспечен в 18 округах. Дорожники отремонтировали порядка 70 км покрытия на 25 участках региональных дорог к спорткомплексам, физкультурно-оздоровительным комплексам, стадионам не только в черте городов, но и в малых населенных пунктах», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Работы провели в следующих округах: Домодедове, Истре, Наро-Фоминском, Раменском, Серебряных Прудах, Серпухове и других округах.

В Раменском отремонтировали ул. Народное Имение, где расположена домашняя арена ФК «Леон-Сатурн». В Дмитровском округе работы выполнены на подъезде к местному стадиону в поселке Автополигон. В Королеве к стадиону «Чайка» можно проехать по обновленной ул. Тихонравова, а в Люберцах местные жители используют ул. Волкова для проезда к стадиону «Торпедо» и СК «Триумф».

«Вожу сына на тренировки на ледовую арену в Пироговском, конечно, здорово, что теперь ездим по отремонтированной дороге», — поделился житель Мытищ Сергей.

В Мытищах обеспечен комфортный проезд до стадиона «Труд» и «Арене Бобры» в микрорайоне Пироговский, в Павлово-Посадском округе — до стадиона имени Классона в Электрогорске, а в поселке Вербилки Талдомского округа — к спортивному комплексу «Труд». В Дзержинском отремонтировали участки дорог, по которым любители водных видов спорта могут проехать к Большому Дзержинскому карьеру, а зимой можно добраться к горнолыжным склонам и тюбинговой трассе. В Наро-Фоминске заменили покрытие на дороге к СК «Трудовые резервы» и стадиону имени А. Ф. Крутикова, а в Истре теперь с комфортом можно доехать до стадиона Истра, спортплощадкам и теннисному корту на Волоколамском шоссе.

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.