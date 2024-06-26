В Подмосковье отремонтировали 120 дорог, которые выбрали жители региона

В рамках ремонтного сезона дорожные службы Московской области отремонтировали 120 дорог, которые были выбраны жителями в ходе голосования на портале «Добродел». В настоящее время ремонт завершен на 100 муниципальных дорогах, на 23 региональных дорогах обновили покрытие в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В этом году мы включили в программу ремонта более 260 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью свыше 350 км, выбранных в ходе народного голосования на Доброделе. Дорожные службы завершили укладку более 170 км нового асфальтобетонного покрытия на 123 дорогах, которые были выбраны жителями 44 городских округов», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Среди уже отремонтированных региональных дорог общей протяженностью порядка 90 км: дорога в д. Соколово и участок Бисеровского шоссе в Богородском округе, подъезд к с. Петрово и участок от д. Боршово до поворота на д. Шеметово в Серебряных Прудах, ул. Дзержинского в г. Ивантеевка, ул. Первомайская в г. Щёлково. В Зарайске более 8 км покрытия обновили на участке от деревни Алтухово до остановки «Старо-Подгороднее», проходящем вблизи деревень Козловка, Замятино, Верхнее Вельяминово и Борисово-Околицы. Ежедневно более 7,2 тыс. автолюбителей пользуется этой дорогой для объезда Зарайска. В Шатуре новое дорожное полотно уложили от с. Шарапово до поворота на д. Спирино, а также на ул. Большевик вблизи остановки «Гараж», в д. Новосидориха на подъезде к ж/д переезду и вблизи деревни Починки.

«Почти каждый день ездим с дочкой по улице Первомайской в детский сад — голосовали за ремонт этой дороги на Доброделе в прошлом году, и вот ее отремонтировали — здорово», — поделилась Мария, житель г. Щелково.

Более 80 км покрытия заменили на муниципальной сети, в том числе на дорогах в черте городов вблизи образовательных учреждений, станций и остановок общественного транспорта: ул. Беляева в г. Щелково, ул. Лесопарк и Полевой в г. Королеве, ул. Тевосяна в г. Электростали, ул. Солнечной в г. Жуковском, ул. Воздвиженской в г. Сергиевом Посаде, ул. Чехова в г. Лобня, ул. Октябрьской в г. Мытищи и других участках.

В ведомстве напомнили, что программа ремонта сформирована с учетом мнения жителей региона — не менее 25% от общей программы составляют дороги, набравшее наибольшее число голосов в ходе проведенного голосования на Доброделе. Всего по выбору жителей к осени в Московской области отремонтируют более 260 муниципальных и региональных дорог общей протяженностью свыше 350 км.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом безопасности для жителей.